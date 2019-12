Column-Nation: Xbox Series X het ontwerp?!

Microsoft heeft tijdens de Game Awards hun nieuwe console laten zien. Ik moet zeggen dat het niet de schoonheidsprijs verdient, maar wat maakt het eigenlijk uit?!

Het gaat er om wat de Xbox Series X doet

De console ziet er overigens strak uit, maar lijkt meer op een pc-toren dan een traditionele console. Toch is het goed nieuws om te lezen dat het mogelijk is om de ‘toren’ ook horizontaal neer te zetten.

De console wordt qua hardware een echter krachtpatser en is vier tot vijf keer sterker dan de meest krachtigste console die nu op de markt te verkrijgen is (Xbox One X).

De console is overigens niet zo groot als je misschien zou denken. Qua breedte is de console ongeveer net zo breed als een Xbox One controller (16 cm) en heeft ongeveer de hoogte van drie controllers (circa 33 cm).

Je kunt dus wel stellen dat de console helemaal niet zo’n prominente plek in je huiskamer zal hebben als je wellicht vanuit ging.

Vertrouwde controller

Daarnaast zul je aan de controller weinig veranderingen zien. Dat is maar goed ook, want de Xbox One-controller is gewoon een van de beste controllers ooit. Het enige wat Microsoft heeft toegevoegd, is een share knop (net als de DualShock 4) en de controller schijnt net iets smaller te zijn dan de huidige. Microsoft ziet in dat gamers tegenwoordig zo veel mogelijk met hun vrienden willen delen en met deze knop moet het nog gemakkelijker worden om screenshots en filmpjes met vrienden te delen.

Bovendien hoef je jouw ‘oude’ Xbox One controller niet te verpatsen, want deze kun je namelijk ook gewoon op de nieuwe console gebruiken. Net als dat de nieuwe controller ook voor de Xbox One te gebruiken is.

Te vroeg geoordeeld

Na het zien van de console was ik eigenlijk een beetje bang. De console zou namelijk op de kast moeten staan en ik denk niet dat dit bij mij thuis gewaardeerd wordt. Toch blijkt het dus allemaal mee te vallen, doordat de console helemaal niet zo groot is als ik vanuit ging en hij gewoon plat kan worden neergezet. Ik denk zelfs dat ik nog ruimte over houdt om een andere console naast te zetten, haha.

Wat vinden jullie van het ontwerp van de Xbox Series X? Laat het ons weten in de reacties.