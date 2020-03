Column-Nation: Ik probeer niet langer een elitaire fan te zijn

Ik zou deze column natuurlijk niet schrijven als ik geen fan was van videogames. In het verleden heb ik nog wel eens geschreven over wat het betekent om een fan van iets te zijn. Daar ben ik heel losjes in, maar dat was vroeger wel anders. In deze column wil ik graag duidelijk maken hoe ik tegenwoordig probeer een minder elitaire fan te zijn.

Al sinds ik me kan herinneren ben ik fan van allerlei media. Denk aan films, games, series en allerlei andere zaken. Velen van jullie zullen zichzelf hier waarschijnlijk in herkennen. Voor mij betekende dit dan ook niks anders dan enthousiast worden door iets en er continu plezier uit halen. Later in mijn leven, denk aan de middelbare school- en studiejaren, werd dat een ander verhaal. Ik ontdekte namelijk dingen als analyse en recenseren. In 2010 zette ik mijn eerste stappen als recensent van games, wat mij aanleerde om spellen te analyseren en doorgronden. Zo ontstond mijn ontdekking van de tweede laag in een medium.

Wat is die tweede laag dan? Nou, een bekend voorbeeld is George Orwell’s novelle Animal Farm. Op het eerste gezicht is het een verhaal over boerderijdieren die een machtswisseling doormaken. Maar de meeste weten natuurlijk dat het verhaal een allegorie is van Stalinisme. Dat bedoel ik met de tweede laag, vooral dus in verhaalvertelling binnen boeken, games, films etc. Nu ben ik er nog steeds van overtuigd dat je meer uit een verhaal haalt als je die tweede laag ontdekt. Voor mij is het de kers op de taart die me nog enthousiaster kan maken over iets en me dus nog meer fan kan maken.

‘Minder fan van het medium’

De mooiste verhalen zijn naar mijn mening ook degene die twee interessante lagen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan The Matrix. Dit is een ontzettend diepe film qua thema’s en verhaallagen. Men kan die film lezen als essay over transhumanisme, geloof, de LGBTQ-gemeenschap en ga zo maar door. Echter, als al die punten niet binnenkomen of niet interessant voor je zijn, is het nog steeds een ontzettend vermakelijke actiefilm.

Je kan dus zeggen dat ik sinds 2010 steeds meer mijn best doe om diepere lagen in verhalen te vinden, mochten die er zijn natuurlijk. Nog steeds doe ik dat en ik durf ook wel te zeggen dat ik daar beter in word. Deze manier van denken had echter ook een nadeel. Ik ging mensen die niet die diepere laag zochten als ‘minder slim’ of ‘minder fan van het medium’ beschouwen. Soms had ik zelfs gesprekken met mensen die aangaven ontzettend fan te zijn van iets, waarna ik ze begon te ondervragen over de diepere lagen van diens verhaal.

Gevoel van onzekerheid

Als zij dan aangaven daar niks over te begrijpen, moest ik soms intern gniffelen. Hoeveel Star Wars-fans heb ik wel niet gesproken die nog niet eens gehoord hadden van Joseph Campbell’s The Hero with a Thousand Faces of hoe Star Wars beïnvloed was door de Hippie-beweging uit de jaren 70. Mijn neus hiervoor optrekken is geen goed gedrag natuurlijk, heb ik me de afgelopen jaren gerealiseerd.

Ik heb het gevoel dat deze gedachtegang vaker voorkomt onder gamers. Zelfs binnen fandoms van dezelfde games lijken er klassen te zijn. Onder veel spelers heerst naar mijn idee veel onzekerheid. Jezelf bestempelen als ‘echte fan’ van een game omdat jij de diepere lagen ervan wellicht begrijpt, geeft je een superieur gevoel over ‘domme’ fans die gewoon lekker willen hakken en knallen.

Eenheid, geen conflict

Sinds ik daarin tot inkeer probeer te komen, realiseer ik me hoe raar die gedachte is. Oh, jij snapt dat de eerste Bioshock gaat over de natuur van de mens en hoe die nooit samen zal kunnen gaan met het concept van een utopia? Wauw, een gouden sticker voor jou. Betekent dat dat jij beter bent dan een persoon die Bioshock leuk vindt voor de ‘oppervlakkige’ shootergameplay? Tegenwoordig zeg ik van niet. We zijn gewoon allemaal fans, kunnen we daarin niet juist eenheid vinden in plaats van conflict?

Durf ik te beweren dat ik dit gedrag volledig heb afgeleerd? Nee, zeker niet. Nog steeds rol ik wel eens met mijn ogen als iemand ‘oppervlakkig’ fan is van iets wat ik ook gaaf vind. Maar ik probeer daar niet naar te handelen. We moeten gewoon allemaal plezier hebben in wat we lezen, kijken en spelen. Als een medium jouw leven een stukje prettiger maakt, wie ben ik dan om te zeggen dat je dat niet op de juiste manier doet?