Children of Zodiarcs binnenkort beschikbaar voor Switch en Xbox One

Children of Zodiarcs, een tactische deck-based RPG, is al sinds 2017 uit voor de PC en PS4. Eind deze maand zal het spel echter naar meer platformen komen.

Het gaat hier om versies voor de Switch en Xbox One, die vanaf 27 maart verkrijgbaar zullen zijn. Voor de Switch zal ook een fysieke versie beschikbaar komen. In Children of Zodiarcs speel je als Nahmi, een leidster van een dievenbende. Zij proberen een waardevol relikwie te stelen, maar komen daardoor in meer problemen dan ze hadden verwacht. Check de trailer hieronder voor een indruk van het spel.