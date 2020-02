Check de launch trailer van de Mega Man Zero collection

Vermoedelijk een van de populairste, in ieder geval een van de bekendste gamereeksen die er is. Vandaag komt de Mega Man Zero/ZX Legacy Collection uit. Daar hoort natuurlijk een toffe lanceertrailer bij. Check ‘m hier!

De bundel bevat de volgende Mega Man spellen:

Mega Man Zero;

Mega Man Zero 2;

Mega Man Zero 3;

Mega Man Zero 4;

Mega Man Zero ZX;

Mega Man Zero ZX Advent.

Er is een unieke gameplay modus toegevoegd: ZCHaser. In deze modus race je tegen een tegen een rivaal, waarbij de snelste uiteraard wint. Of dit ook online tegen andere te spelen is is niet bekend. De bundel is voor de Playstation 4, Xbox One, PC en Nintendo Switch beschikbaar.