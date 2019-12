CD Projekt RED verlengt rechten tot de Witcher-serie

Ontwikkelaar CD Projekt RED en schrijver Andrzej Sapkowski – bekend van de Witcher boeken – hebben een nieuwe deal gesloten, waarmee de auteursrechten voor de studio verlengd worden.

Het was enige tijd hommeles tussen de Poolse game ontwikkelaar en de Poolse schrijver; Andrzej had namelijk alleen royalties gekregen voor het eerste spel in de reeks, maar niet voor het tweede én en het derde deel. Daarbij heeft de auteur meerdere malen aangegeven dat de spellen de verkoop van zijn boeken hebben verminderd, al is het nog altijd de vraag waar hij dit op baseert. Nu lijkt het erop dat het weer koek en ei is.

Het lijkt er dus op dat CD Projekt RED nog een spel in Witcher-serie zal gaan maken. Wat vinden jullie ervan?