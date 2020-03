CD Projekt Red komt na Cyberpunk 2077 met een nieuwe Witcher

Er werd al over gespeculeerd, maar nu is het ook bevestigd: CD Projekt Red maakt na Cyberpunk 2077 een nieuwe Witcher. Het wordt alleen niet the Witcher 4.

Dit heeft Adam Kiciński in een gesprek met een aantal journalisten gezegd en Eurogamer maakte daar melding van.

De nieuwe Witcher zal door twee kleinere teams gemaakt worden en de rest van het bedrijf stort zich na de release van Cyberpunk 2077 op de multiplayer van de actie-RPG. Doordat de game niet The Witcher 4 als naam krijgt, maar wel in hetzelfde universum af zal spelen, lijkt de ontwikkelaar te suggereren dat we niet meer als Geralt of Rivia aan de slag gaan. Dit is overigens niet de eerste keer dat we zoiets horen. Na deel drie liet de ontwikkelaar al weten dat het verhaal van Geralt wel afgerond was.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 17 september voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Google Stadia. De game komt ook naar de Xbox Series X en eigenaren van de Xbox One-versie krijgen een gratis upgrade om hem op de next-gen console te spelen. Het is overigens zeer onwaarschijnlijk dat de game naar de Nintendo Switch komt, maar wat dat betreft lijkt niks onmogelijk. Zijn jullie al toe aan een nieuwe Witcher? Laat het ons weten in de reacties.