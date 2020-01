CD Projekt geeft wat meer opheldering over uitstel Cyberpunk 2077

CD Projekt Red kon onlangs niet anders dan een knoop doorhakken en Cyberpunk 2077 uit te stellen. De Poolse ontwikkelaar geeft nog wat meer tekst en uitleg over deze keuze.

Het uitstellen van games kan allerlei oorzaken hebben. Zo heeft Ubisoft onlangs flink wat games uitgesteld, omdat ze al hun games nog eens grondig wilden onderzoeken. In het geval van Cyberpunk 2077 is er niet een specifieke reden, maar juist meerdere redenen om het besluit te maken om de game later te laten verschijnen.

In een bericht op Reddit reageert Philipp Weber, hoofd van quest-design bij CD Projekt Red, op een discussie die op Twitter werd gestart door Cory Barlog (van Sony Santa Monica). De director van God of War reageerde op een gerucht over waarom Cyberpunk 2077 werd uitgesteld. De game zou namelijk slecht draaien om de standaard PlayStation 4 en Xbox One. Volgens Barlog draaien alle games in eerste instantie slecht, maar na polijsten zal dit allemaal beter worden. Games zijn namelijk erg lelijk tot aan het optimalisatieproces. Zodra dat goed uitgevoerd is, moet dat niet meer het geval zijn. Voor een ontwikkelaar is het daarin juist heel belangrijk om dit zo goed mogelijk te doen en de game met het liefst geen bugs uit te kunnen brengen.

Deze discussie was voor Weber dus de ideale manier om in te haken en laat op Reddit weten dat er vaak niet één reden is om een game uit te stellen. Het zijn vaak meerdere dingen die ervoor zorgen en dat heeft gewoon te maken met de complexiteit van het ontwikkelen van games. CD Projekt Red gaat de game nu op 17 september uitbrengen. Ondanks het uitstellen van de game is het niet zo dat de ontwikkelaars nu rustiger aan kunnen doen..