Captain Tsubasa: Rise Of New Champions met nieuwe trailer

Het voetbalseizoen is weer volop bezig en ook kijken we als Nederland uit naar het EK deze zomer. Als je zin hebt in een potje digitaal voetbal kun je PES of FIFA uit de kast trekken, maar dit jaar kunnen we ook een andere verfrissende kijk op het spelletje – met RPG elementen – verwachten met de naam Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Hier in het westen spelen we al jaren op verschillende consoles elke keer een nieuwe editie van óf FIFA óf PES. Spellen die hier mega populair zijn vanwege de voetbalsport in Europa en omdat deze spellen dichtbij de werkelijkheid staan waar elk jaar de graphics en gameplay zodanig worden opgepoetst dat de beelden bijna niet van het echt zijn te onderscheiden. De concurrentie tussen deze twee is enorm en er is dan ook geen ruimte voor een derde speler. Toch is er in Japan al sinds 1981 een manga-reeks te vinden met af en toe een bijbehorende console- en/of arcade game genaamd Captain Tsubasa.

Deze manga gaat over Tsubasa Oozora, een jongen met een enorme passie voor voetbal. Hierin wordt het verhaal verteld over hoe hij zijn jeugd beleeft, de sport beoefent en de weg bewandelt naar het hoogst haalbare: Het nationale team van Japan. Mocht je nooit van deze reeks gehoord hebben, dan hoef je je daar niet voor te schamen, want in het westen hebben wij niet zo heel veel met een langlopend GTST-verhaal rondom een voetballer. Maar deze serie loopt dus al tientallen jaren, is wereldwijd een van de best verkopende manga series en telt op dit moment zo’n 18 (!) gamereleases (meestal Japan-only) verspreid over verschillende consoles. Het nieuwe deel met de naam Rise of New Champions is dus de 19e game van de serie en deze komt dankzij Bandai Namco ook naar het westen toe.

De trailer bevat voornamelijk een introductie van alle flegmatieke karakters die je kunt verwachten in de game en laat zien dat een potje voetbal met superkrachten, powershots en vuurballen ook zonder El Sierd lekker over de top kan zijn! Houd Gamingnation in de gaten voor een review later dit jaar!

Onderstaand de nieuwste trailer: