Call of Duty: Warzone verhoogd binnenkort limiet naar 200 spelers

Het zal binnenkort mogelijk zijn om met 200 man in een potje Warzone te spelen. Dit heeft Infinity Ward bekendgemaakt in een gesprek met USA Today.

Het interview – dat drie dagen geleden werd afgenomen – was gericht op Activion’s aanval op de Battle Royale-gigant Fortnite en hoe ze deze BR-markt willen gaan domineren. In de tekst komt onder andere naar voren dat Activision van plan is om het spelerslimiet te verhogen van 150 naar 200 spelers:

“...For one thing, we are initially going to roll out with 150 players, when you are typically seeing 60 to 100. Actually, I can tell you we are already playing with 200 players. We are going to release that a little bit later.”

Het lijkt er op dat Activision en Infinity Ward er druk mee bezig zijn om een unieke plek in te nemen in de Battle Royale-oorlog. Kan Warzone de kroon van de koning Fortnite stelen? Laat het ons weten!