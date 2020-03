Activision en Sony hebben laten weten dat het gratis te spelen Call of Duty Warzone geen PlayStation Plus abonnee vereist. Echter als je dat wel bent, krijg je een leuk extraatje.

Een paar uur voordat gisteren de Battle Royale modus officieel werd aangekondigd, ging er een promotiefilmpje over Warzone online op Twitch. Echter beweerde dit filmpje dat een PS Plus-abonnement vereist was om de game te spelen.

Dit is dus door Activision en Sony ontkracht, want het is een free-to-play game en daarbij is dat nooit een vereiste. Wel is het zo dat als je abonnee bent dat je een extraatje krijgt in de vorm van een Warzone Combat pack. Wat er in zit is niet bekend, maar deze zul je in de PlayStation Store kunnen vinden. De inhoud van deze pack met vermoedelijk cosmetische items, is tot 1 oktober exclusief verkrijgbaar op de PlayStation 4.

Warzone is vanaf vandaag speelbaar voor iedereen, zelfs als je Call of Duty Modern Warfare niet in huis hebt. Het zijn twee modi die speelbaar zijn, namelijk de Battle Royale en de Plunder mode. Gaan jullie Call of Duty Warzone een kans geven? Of hebben jullie niks met het Battle Royale genre? Laat het ons vooral weten in de reacties!