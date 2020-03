Call of Duty Modern Warfare krijgt morgen een nieuwe update toe. Deze voegt vier wapens aan Warzone toe, maar ook een nieuwe map genaamd Khandor Hideout.

Naast de nieuwe map voor de multiplayer van Modern Warfare, die eerder al geteaset werd, zullen de 725, MK2 Carbine, .50 GS en EBR-14 vanaf morgen te vinden zijn in Warzone. Daarnaast kunnen spelers ook een nieuwe moderator ontgrendelen, namelijk Talon. Er komt daarvoor ook een speciale bundel waarin extra in-game goodies bijzitten.

Tot slot zal de Solo modus voor de Battle Royale een week worden verlengd. De modus werd vorige week geïntroduceerd en lijkt dus om de zoveel weken te worden gewisseld. Dit deden ze voorheen met de 24/7 maps Shipment en Shootout. Wellicht dat we over een paar weken wel een duos/ vier speler squads gaan krijgen?! We houden je op de hoogte!