Morgen verschijnt er een nieuwe update voor Call of Duty Modern Warfare. Deze voegt onder andere de kruisboog en een veelgevraagde feature naar de game.

Er werd al een tijdje geteased voor een nieuwe update en morgen kunnen spelers van Call of Duty Modern Warfare er dan eindelijk mee aan de slag. De update voegt de kruisboog aan de game toe, al moeten spelers wel eerst een uitdaging uitvoeren om hem te ontgrendelen. Die uitdaging is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Wat we wel weten is dat je vanaf morgen ook vijf extra slots tot je beschikking krijgt voor je loadouts. Je hebt er dan dus 10 tot je beschikking en je hoeft er dus niet eerst Prestige voor te gaan. Het is mogelijk dat de update nog meer bugs fixt en dingen toevoegt, maar op dit moment is er nog geen patchnote.