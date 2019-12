Sneeuwbalgevechten in Call of Duty Modern Warfare

Ook Call of Duty Modern Warfare brengt je alvast in de stemming voor de feestdagen. Aangezien we hier geen witte kerst krijgen, is het leuk dat je wel een sneeuwbalgevecht kunt houden in de shooter van Infinity Ward.

Dit heeft Infinity Ward gedaan in de aangepaste versie van de Gunfight map the Docks (die nu the Winter Docks heet). Spelers kunnen de eerste ronde een lekker met sneeuwballen naar elkaar gooien. Om vervolgens gewoon weer verder te gaan met de Gunfight modus. Echter kun je daarna nog wel gewoon sneeuwballen gooien, maar deze zijn uiteraard niet zo effectief.

Het is natuurlijk wel de meest pijnlijke manier om je vijanden om te leggen en misschien krijg je ze wel zo ver om ook alleen nog maar sneeuwballen als wapen te laten gebruiken.

De modus blijft naar alle waarschijnlijkheid niet lang, aangezien er volgende week gewoon weer een update verwacht wordt. Wees er dus snel bij om van de sneeuwpret in Call of Duty Modern Warfare te kunnen genieten.