Call of Duty: Modern Warfare Season 2 trailer vrijgegeven

Infinity Ward heeft de officiële trailer voor Season 2 van Call of Duty: Modern Warfare vrijgegeven.

Daarin zien we een aantal dingen die we eerder al hebben besproken. Uiteraard hebben we het dan over de terugkeer van Ghost als operator en de map Rust uit Modern Warfare.

Echter brengt het tweede in-game seizoen meer met zich mee, namelijk een gloednieuwe map Atlas Superstore en de nieuwe Ground Wap map Zhokov Boneyard.

Naast dit kunnen spelers twee nieuwe wapens vrijspelen, maar ook een nieuwe Battle Pass aanschaffen om nieuwe items vrij te spelen.

Season 2 van Call of Duty Modern Warfare gaat morgen van start. Tot die tijd kun je nog driedubbel dubbel xp verdienen!