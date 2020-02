Vandaag kunnen Call of Duty Modern Warfare spelers aan de slag met Season 2. Echter zijn er hints gegeven voor een mogelijke Battle Royale modus..

Season 2 introduceert vandaag alleen al vier nieuwe maps, nieuwe wapens, operators en een nieuwe Battle Pass. Met die laatste kunnen spelers nieuwe in-game items vrijspelen.

Echter zul je wel even een flinke patch moeten downloaden om alle content te ontgrendelen. De patch is namelijk 51GB groot. Dat is natuurlijk wel erg veel voor de eerder genoemde content. Dat klopt ook, want in de menu van de game is namelijk een ‘declassified’ mapje toegevoegd. Grote kans dat dit de Battle Royale modus is en je deze met de patch dus al hebt gedownload. Althans daar lijkt de in-game cinematic wel erg sterk naar te hinten.

Er wordt al maanden gespeculeerd over een mogelijke Battle Royale modus voor de game. Er werden door dataminers zelfs bestanden in de game gevonden die naar een degelijke modus leken te refereren. Het lijkt dus niet lang meer te duren voor we ermee aan de slag kunnen.

Call of Duty Modern Warfare is sinds oktober verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game wist ons aardig te overtuigen en het wordt alleen maar interessanter. Zodra we meer horen over de Battle Royale modus laten we het jullie uiteraard weten!