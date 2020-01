Call of Duty Modern Warfare krijgt 3v3 Gunfight modus

De Gunfight modus van Call of Duty Modern Warfare is erg populair bij de fans. Infinity Ward gaat hem daarom uitbreiden met een 3v3 variant.

Bij de lancering kende de modus alleen een 2v2 variant. Twee teams van twee spelers nemen het tegen elkaar op in kleine maps. Om de twee rondes krijgen zij andere wapens voorgeschoteld en moeten steeds zien te overleven. Eind vorig jaar werd er al een 1v1 versie van de modus online geknald en binnenkort komt er dus ook een 3v3 variant.

Ontwikkelaar Infinity Ward is ook van plan om Gunfight toernooien te gaan houden. Dit was al mogelijk in de beta van de game, maar zal later dit jaar ook naar de volledige game komen. Voor alle updates rondom Modern Warfare raden we je aan deze site in de gaten te houden.