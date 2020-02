Infinity Ward teast nieuwe playlist voor Call of Duty: Modern Warfare

Infinity Ward gaat volgende week weer een nieuwe update voor Call of Duty Modern Warfare uitbrengen. Om je alvast in de stemming te brengen, heeft men een teaser weggegeven.

De ontwikkelaar beloofde onlangs beter met de community te zullen communiceren. De wekelijkse updates voor de game is een van die dingen waarmee Infinity Ward dat probeert te bereiken. In de wekelijkse blogpost laat men weten wat er qua events gebeurd is, maar ook wat er op de planning staat.

Voor de update van volgende week staat in ieder geval een 2v2 variant van Grind op de planning. Grind is een vergelijkbaar aan Kill Confirmed. Echter waarbij je in Kill Confirmed alleen de tag van je vijand hoeft te pakken, na hem omgelegd te hebben, moet je in Grind de tag ook naar een bepaald punt brengen. In de 2v2 variant zullen ongetwijfeld dezelfde maps als Gunfight gebruikt worden, maar dat is nog niet bekendgemaakt.

Wat we daarentegen wel zeker weten is dat er een nieuwe ronde dubbele XP, dubbele tiers en dubbel wapen XP op de planning staan. Dit wordt ongetwijfeld gedaan zodat je alle items uit de Battle Pass nog even kunt scoren. Op 11 februari zal het eerste in-game seizoen van de game eindigen. Het is niet bekend of het tweede seizoen meteen daarna online gaat, maar dat zullen we ongetwijfeld in de komende week gaan horen.

Tot slot laat de ontwikkelaar de modus 24/7 Shipment nog een week langer doorgaan, maar voegt 24/7 Shoot House aan toe. Deze twee maps zijn blijkbaar erg populair onder de fans en met dubbele XP natuurlijk nog interessanter.