Call of Duty Modern Warfare krijgt meer custom loadout opties

Spelers van Call of Duty Modern Warfare vinden het jammer dat je ‘maar’ 5 slots hebt om je custom loadouts in op te slaan.

Dit probleem werd door hen al sinds de lancering van de game aangekaart. In het verleden was het voor Call of Duty spelers mogelijk om meer slots vrij te spelen door Prestiges te behalen. Echter is dit systeem uit Call of Duty Modern Warfare gehaald, maar is het dus ook niet mogelijk om meer slots vrij te spelen.

Volgens art director Joel Emslie gaat daar binnenkort wel verandering in komen. Infinity Ward schijnt ermee bezig te zijn, maar ze willen het eerst goed getest hebben voor ze het doorvoeren. Het zou voor serieuze problemen kunnen zorgen en dat wil de ontwikkelaar natuurlijk voorkomen. De mogelijkheid zou met de eerstvolgende update verkrijgbaar moeten zijn. Al laat Joel Emslie weten dat hij hoopt dat fans hem daar niet voor vastpinnen.

Tot die tijd zullen spelers het met de huidige vijf slots moeten doen. Gelukkig biedt de game je genoeg mogelijkheden om je loadout ‘on the fly’ aan te passen. Dit kan immers tijdens een potje in de multiplayer, maar ook tussen de potjes door.

Call of Duty Modern Warfare verscheen op 25 oktober voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game scoorde een hoog cijfer in onze review!