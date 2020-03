Call of Duty Modern Warfare 2 remaster voorzien van classificatie in Korea

Opnieuw is Call of Duty Modern Warfare 2 remaster voorzien van een classificatie. Dit keer werd dat in Korea gedaan.

De eerste keer was het PEGI dat de remaster van Call of Duty: Modern Warfare 2 voorzag van een leeftijdsclassificatie. Deze is inmiddels al lang verwijderd, maar er is nog steeds hoop. Nu heeft de Korean Rating de game voorzien van informatie over wat deze game zoal bevat.

Zoals je kunt zien, onthult de rating niet veel informatie of dat we nog niet eerder wisten. Het bevat de gebruikelijke waarschuwingen voor gewelddadige content, maar helaas niet de platforms waar de game voor in de maak is.

Deze informatie komt niet alleen in lijn met wat TheGamingRevolution eerder meldde, maar ook Activision liet eerder al weten dat er meerdere remasters in ontwikkeling zijn.

Fans van Call of Duty staat dit jaar toch een hoop verrassingen te wachten. Volgens geruchten wordt de iteratie van dit jaar een reboot op Black Ops en is er ook nog een free-to-play versie in ontwikkeling bij Sledgehammmer, dat overigens in 2021 zal verschijnen.

Echter zouden we het geheel vooralsnog met een korrel zout nemen. Activision heeft tot op heden niet gereageerd op een van deze geruchten. Als we het patroon van de reeks mogen geloven, kunnen we in ieder geval in mei de aankondiging van de nieuwe Call of Duty verwachten. Zodra we meer horen over de andere games, lees je dat uiteraard op onze site!