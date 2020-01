Byleth, de beroemde huurling en leermeester uit de Fire Emblem-serie, is klaar om Super Smash Bros. Ultimate-spelers een lesje te leren.

Dat maakte Super Smash Bros. Ultimate-director Masahiro Sakurai vandaag in een video bekend. Ook liet hij weten dat de vechter vanaf 29 januari beschikbaar is. Masahiro Sakurai demonstreerde de unieke vechtstijl van Byleth en deed tevens het level Garreg Mach-klooster en 11 nieuwe muzieknummers uit de Fire Emblem-serie uit de doeken. Al deze content komt later deze maand naar Super Smash Bros. Ultimate voor de Nintendo Switch. Bovendien wordt de Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows-DLC op 13 februari uitgebracht als onderdeel van de uitbreidingspas van Fire Emblem: Three Houses.

De nieuwe content voor Super Smash Bros. Ultimate zal beschikbaar zijn voor spelers die in het bezit zijn van de Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass of die Challenger Pack 5 los kopen. Naast de onthulling van Byleth, werd er nieuwe informatie gegeven over Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2. De zes vechters die met deze Fighters Pass worden toegevoegd, zijn op dit moment in ontwikkeling. Door Fighters Pass Vol. 2 van tevoren te kopen, krijgen spelers toegang tot zes (nog aan te kondigen) extra Challenger Packs zodra ze worden uitgebracht. Elk Challenger Pack bevat één nieuwe vechter, één nieuw level en een reeks muzieknummers. Ook ontvangen kopers een exclusief kostuum voor de Mii-zwaardvechter: de geavanceerde uitrusting uit The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Bekijk hier de hele video opnieuw.

In de livestream werd ook aangekondigd dat fans van Fire Emblem: Three Houses een heel nieuw huis kunnen leren kennen: de Ashen Wolves. De Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows-DLC wordt op 13 februari uitgebracht als onderdeel van de uitbreidingspas van Fire Emblem: Three Houses.

Byleth is het 80ste gamepersonage dat als speelbare vechter wordt toegevoegd aan Super Smash Bros. Ultimate, de grootste cross-over qua videogamepersonages ooit.

Voortbordurend op de heldendaden van Byleth in Fire Emblem: Three Houses, voegt de nieuwe vechter een unieke vechtstijl aan de strijd toe, waarin strategische keuzes op zowel aanvallend als verdedigend gebied van doorslaggevende betekenis zijn in gevechten. Met het Godinnenzwaard en drie andere heldenrelieken heb je alles wat je nodig hebt om de overwinning uit het vuur te slepen, mits je Byleths speciale vaardigheden op de juiste manier weet in te zetten.

In het level van Byleth, het Garreg Mach-klooster, zijn ook verschillende gastpersonages uit Fire Emblem: Three Houses te zien, waaronder Edelgard van de Black Eagles, Claude van de Golden Deer en Dimitri van de Blue Lions.

Super Smash Bros. Ultimate krijgt daarnaast een nieuw spiritboard, waarop Spirits van diverse gastpersonages uit Fire Emblem: Three Houses te vinden zijn, alsook een nieuwe route in de stand Klassiek, ‘Heroïsche erfgenamen’, waarin je in klassieke Fire Emblem-levels uit eerdere games binnen de serie speelt.

Bovendien is er een nieuw Mii-vechterkostuum aangekondigd dat is gebaseerd op de indiegame Cuphead. Dit kostuum is vanaf 29 januari verkrijgbaar. Spelers die het Mii-vechterkostuum van Cuphead kopen, ontvangen ook het nummer Floral Fury, dat oorspronkelijk in de game werd afgespeeld tijdens het eindbaasgevecht met Cagney Carnation.

Tot slot zijn er vanaf 17 januari nieuwe amiibo van twee vechters uit Super Smash Bros. Ultimate verkrijgbaar: Dark Samus en Richter.



Via Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 worden er nog meer vechters, levels en muzieknummers toegevoegd. De huidige Fighters Pass blijft gewoon verkrijgbaar voor € 24,99, dus spelers kunnen nog steeds toegang krijgen tot de eerste vijf Challenger Packs. Joker, de held, Banjo en Kazooie en Terry Bogard zijn allemaal al beschikbaar als speelbare vechter, en Byleth komt daar op 29 januari nog bij. Spelers kunnen elk Challenger Pack ook los kopen voor slechts € 5,99 per stuk.