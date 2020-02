Broomstick League krijgt dit weekend open beta

Broomstick League is vaak omschreven als Rocket League meets Quidditch. Het spel gaat aankomend weekend een open beta krijgen.

In de 3v3 sportgame is het de bedoeling dat je rondvliegt op je bezem, de bal te pakken krijgt en doelpunten scoort. De beta is te spelen op Steam vanaf 21 februari 19.00 uur tot maandag 24 februari 19.00 uur (Nederlandse tijd). Check hieronder een compilatie van gillende streamers die met het spel aan de gang zijn geweest. De volledige release van Broomstick League is op 5 maart.