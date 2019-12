Borderlands DLC Moxxxi’s heist of the Handsome Jackpot is vandaag uit

Je hoeft niet per se Borderlands 3 uitgespeeld te hebben om de DLC te spelen.

Moxxxi’s Heist of the Handsome Jackpot is de eerste grote DLC van Borderlands 3 en is onderdeel van de season pass. Om bij de ‘Handsome Jackpot’ te komen, moet je ver genoeg zijn om Sanctuary III vrijgespeeld te hebben, wat vrijwel aan het begin van de game is. De vijanden en loot die je kan verdienen in de DLC zullen geschaald worden naar jouw vault hunter’s level, waardoor de heist missies en de nieuwe crew challenges sowieso op de juiste moeilijkheid zijn, en loot bevatten waar je daadwerkelijk iets aan hebt!