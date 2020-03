Het laatste deel in de Borderlands-reeks is nu ook verkrijgbaar op Steam. Het spel was al een half jaar geleden te koop, maar alleen in de Epic Games Store.

Om dit te vieren – of om het goed te maken met ontevreden fans wegens de exclusiviteit – is Borderlands 3 nu met 50% te koop op het platform van Valve. De base game kost nu 29,99 euro, de Digital Deluxe-versie 39,99 euro en de Super Deluxe Edition zal je 49,99 kosten. Deze kortingen zijn geldig tot 20 maart, dus wees er snel bij.