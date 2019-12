Borderlands 3 op Stadia is een oudere versie..

De versie die net op Stadia is uitgekomen, is niet volledig geupdate.

Borderlands 3 is een game in een online omgeving en krijgt continu tweaks en verbeteringen. De ‘console-zonder-console’, Google Stadia, heeft de game net uitgebracht, maar het is de versie van 23 oktober. Feitelijk houdt dat in dat de game niet alle nieuwe updates heeft, sommige positief, sommige negatief. Zo zijn niet alle boss-exploids eruit gehaald en is de vandaag uitgekomen DLC nog niet beschikbaar, net als Maliwan Blacksite. De game is wel met korting te koop, maar ja..