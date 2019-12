Blood and Truth ontwikkelaar werkt aan nieuwe VR-game

Sony London Studio heeft een aantal vacatures openstaan voor een nieuwe VR-game. Krijgen we een vervolg op Blood and Truth?!

Alhoewel Blood and Truth niet de beste VR-shooter is die we op de PlayStation VR gespeeld hebben, wist de game ons aardig te vermaken. Ontwikkelaar Sony London Studio zou echter zo maar aan een vervolg kunnen werken. Het bedrijf is namelijk op zoek naar een Game AI Programmer en een Gameplay Programmer voor een nog aan te kondigen VR-game.

Hopen jullie dat het om een vervolg gaat? Of zie je ze liever iets totaal anders maken? Laat het ons weten in de reacties.