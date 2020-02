Blizzard lijkt animatieseries over Diablo en Overwatch in de maak te hebben

Het is niet de eerste keer dat hier naar gehint wordt, maar het lijkt toch steeds iets reëeler te worden. De directeur van Activision Blizzard Studios heeft er iets over op zijn LinkedIn gezet.

Let wel, het gaat om erg vage informatie. In een stukje omschrijving op zijn LinkedIn profiel benoemt president Nick van Dyk dat hij de Excutive Producer is voor een TV variant van Diablo. De serie zou in een animé-stijl gemaakt worden en momenteel zelfs al in pre-productie zijn. Diablo de serie zou via Netflix te zien zijn. Een eventuele releasedatum is nog niet bekend gemaakt.

Ook wordt benoemd dat hij een animatie serie gebaseerd op Overwatch, welke reeds verkocht is. Ook daar is geen extra informatie beschikbaar. In tegenstelling tot bij Diablo wordt hier geen streamplatform genoemd. Wij zijn onwijs benieuwd naar een televisie variant van beide spellen.