BioWare gaat Anthem heruitvinden

Anthem kende vorig jaar alles behalve een goede launch en dat weet BioWare maar al te goed. Ze zijn dan ook druk bezig met een vernieuwde versie van de game.

In een update aan de community laat de ontwikkelaar weten dat er de afgelopen jaar keihard gewerkt is aan de verbetering van Anthem. Dit door middel van updates die stabiliteit, performance en algehele quality of life verbeterden. Toch is er vanuit de community nog steeds gemor over de game.

Dat weet BioWare ook en laat weten daar zeker nog gehoor aan zal geven. Zo horen ze dat het lootsysteem niet helemaal naar tevredenheid werkt, maar ook de progressie en end-game content wel wat verbeteringen kunnen krijgen.

Daar is de ontwikkelaar op dit moment dan ook hard mee bezig. Het gaat hier dus niet om een simpele update of uitbreiding, maar zie het meer als een heruitvinding van de game. Wanneer dit precies zal verschijnen, is nog niet bekend. Tot die tijd blijft de huidige versie van Anthem draaien en zullen er steeds nieuwe events online gaan. Zoals het Anniversary Event dat later deze maan zal beginnen. Daarna zullen ze meer bekend maken over de heruitvinding van deze game! Wat denken jullie dat Anthem nog aantrekkelijker kan maken? Laat het ons weten in de reacties!