Mocht je de Pokémon Direct vanmiddag gemist hebben, kun je hem hier alsnog op je gemakkie even terugkijken.

De Pokémon Direct stond in het teken van de twee uitbreidingen die naar Pokémon Sword en Shield komen. Daarnaast werd ook een remake van Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team aangekondigd en weten we dat Pokémon Home volgende maand zal verschijnen. Voor alle details raden we je aan de hele Direct even te bekijken.