Bekijk aankomende zondag de Awesome Games Done Quick

Aankomende zondag gaat een van de grootste game-evenementen voor het goede doel weer van start; Games Done Quick.

Van 5 tot en met 12 januari wordt het Hilton Hotel in Orlando omgebouwd tot een waar waalhalla voor speedrunners. Een week lang worden tientallen games binnen minuten en uren uitgespeeld. Maar niet zonder reden: het doel is om geld op te halen. Door geld te doneren tijdens jouw favoriete streams hoopt de organisatie geld op te halen voor het goede doel. Deze tiende keer gaat het geld naar Prevent Cancer Foundation.

Om het evenement in goede banen te leiden is er een schema klaargemaakt. Check deze hier om te zien wanneer jouw favoriete game, of streamer begint. Ook kun je uiteraard via onze website kijken, middels de stream die je hieronder kunt vinden!