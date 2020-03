Bedrijf achter gezichtsanimaties Hellblade en God of War opgekocht door Epic Games

Epic Games heeft het bedrijf overgenomen dat onder andere heeft gewerkt aan de gezichtsanimaties in de laatste God of War en Hellbalde: Senua’s Sacrifice.

Dit laat Gameindustry.bizz weten in een nieuwsartikel. Alle medewerkers van Cubic Motion, het bedrijf dat is opgekocht, zullen meeverhuizen naar Epic Games. Zij zullen bij hun nieuwe werkgever samen gaan werken met Lateral, een bedrijf dat al eerder was opgekocht door Epic Games. Dit bedrijf is gespecialiseerd om ‘verschijningen en bewegingen op realistische wijze te digitaliseren’. Het lijkt er dus op dat Epic Games druk met iets bezig is!