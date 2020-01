Beam Team Games geeft update over console-versie Stranded Deep

Het is weer even stil geweest rondom de console-versie van Stranded Deep. Echter heeft Beam Team Games een nieuwe update op Twitter geplaatst.

De ontwikkelaar geeft in de verklaring te kennen dat de ontwikkeling van de console-versie van Stranded Deep erg goed verloopt. Echter willen ze wel eerlijk zijn tegenover de community en geeft te kennen dat ze de game eind maart voor de PlayStation 4 en Xbox One te verwachten. Ze attenderen erbij dat dit nog niet in steen is gekerfd en dat de game mogelijk ook pas in het begin van april kan verschijnen.

Stranded Deep is nu al in early access te verkrijgen op de pc. De game was ook in ontwikkeling voor de consoles, maar het faillissement van Teltalle Games gooide wat roet in de eieren. Zij zouden namelijk de game gaan uitgeven, maar dat ging dus niet door. Beam Team Gamees moest daardoor eerst de rechten weer in handen zien te krijgen om zelf verder te kunnen. Dat lukte eindelijk ook, maar heeft wel voor een fikse uitstel gezorgd. Over ruim twee maanden zullen console-eigenaren dan eindelijk met de game aan de slag kunnen! Zodra we een definitieve releasedatum horen, lees je dat uiteraard op onze site.