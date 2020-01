Ontwikkeling Bayonetta 3 verloopt nog steeds goed

Het is al heel lang erg stil geweest rondom Bayonetta 3. Gelukkig heeft Hideki Kamiya ons weer even gerustgesteld.

Bayonetta 3 werd namelijk al tijdens The Game Awards van 2017 aangekondigd, maar sindsdien hebben we niks meer van de game vernomen. Ontwikkelaar Platinum Games leek de focus te hebben verschoven naar Astral Chains, maar blijkbaar is het derde avontuur van de bekende heks nog steeds in ontwikkeling.

Op Twitter nam een fan namelijk de tijd om aan de producer te vragen hoe het met de ontwikkeling ervoor staat. Daarop gaf hij kort en duidelijk antwoord door te stellen dat de ontwikkeling erg goed verloopt. We zijn benieuwd wanneer we meer over deze game gaan horen. Het lijkt ons toch wel dat deze in 2020 naar de Switch komt. Wat denken jullie?