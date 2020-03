Battlefield V ‘TTK’ (Time-To-Kill) aanpassingen weer teruggedraaid

DICE blijft aan de ‘TTK’ voor Battlefield V sleutelen. De ontwikkelaar lijkt maar niet voor elkaar te krijgen dat dit goed gebalanceerd is.

In november paste de ontwikkelaar de ‘TTK’ al aan door de wapens te buffen. Dit zorgde ervoor dat spelers meer kogels nodig hadden om vijanden neer te knallen, voornamelijk bij degene die middellange en langeafstandswapens gebruiken. Het leverde in ieder geval weer op veel commotie binnen de community. Gelukkig heeft DICE daar weer gehoor aan gegeven en geluisterd naar de feedback en dus deze aanpassingen weer teruggedraaid.

Update 6.2 (die ook tank customization naar de game brengt) zorgt ervoor dat de waarden van de ‘TTK’ dichterbij de waarden liggen zoals de game oorspronkelijk was. Het is dus niet helemaal teruggedraaid, maar het scheelt niet veel. Om een goed voorbeeld te gebruiken, zullen spelers 7 kogels van een machinegeweer nodig hebben om iemand op ruim 50 meter afstand neer te schieten. Bij de release kostte dat ‘slechts’ 6 kogels, maar bij de vorige aanpassingen kon dat wel oplopen tot 10 kogels.

Er wordt in de update nog een aantal dingen veranderen in Battlefield V, zoals de terugslag van sommige wapens en het schieten vanuit de heupen en meer. Voor alle informatie verwijzen we je na de Reddit-pagina, aangezien het nogal technische dingen zijn.