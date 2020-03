Het heeft eigenlijk veel te lang geduurd. Sinds de lancering van Battlefield V (ruim twee jaar terug!) wachten fans al op de mogelijkheid om hun tanks te kunnen versieren. Vanaf volgende week is dat dan eindelijk mogelijk.

DICE heeft laten weten dat update 6.2 de customization-opties voor tanks aan de game toevoegt. De update werd eigenlijk al in januari verwacht, maar zal dus op 4 maart beschikbaar worden gesteld.

Bij het customizen van je tanks zijn er drie opties, de kleur ervan, decoratie van de chassis en decoratie van de wapens. Door middel van Battlefield valuta en de ‘Company Coins’. Zodra update 6.2 er is, zullen er 37 customization-opties aan de game worden toegevoegd aan de Company sectie. De ontwikkelaar zal andere opties roteren die verkrijgbaar zijn via de Armory rotaties. Net als de wapen en soldaten skins zullen deze variërende zeldzaamheden hebben.

Een aanzienlijk deel zullen te koop zijn middels de ‘Company Coins’ en sommige zeldzame alleen middels Battlefield valuta. DICE heeft al een aantal voorbeelden van tanks op hun Reddit-pagina gezet. Die kun je hieronder bekijken.

DICE gaat in de toekomst meer updates uitbrengen met meer customization-opties voor tanks. Zo hint men naar gebladerte waarbij de kleur zich aanpast aan de kleur van de tank. Zijn jullie blij dat deze mogelijkheid alsnog komt? Of is het voor jullie al veel te laat?