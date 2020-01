Battlefield V Chapter 6: Into the Jungle gaat van start op 6 februari 

Battlefield V zet de ‘War in the Pacific’ voort: DICE heeft vandaag nieuwe details omtrent Chapter 6: Into the Jungle onthuld.

Het volgende hoofdstuk in Battlefield V’s Tides of War-campagne wordt gelanceerd op donderdag 6 februari 2020.

Spelers kunnen een andere kant van de clash tussen de Amerikaanse strijdkrachten en de Japanse troepen ervaren in het gevaarlijke junglegebied van de Solomon Islands. Het gebied bevat donkere mangroves, verborgen bunkers, rivieren en moerassen. Solomon Islands is ontworpen voor kleinschalige infanteriegevechten, in combinatie met oorlogsvoering met voertuigen op land en op zee.

Er zijn verschillende wapens en gadgets om te unlocken middels Chapter Rewards: de Type 11 LMG, de Model 37 shotgun, de M2 Carbine, de M1A1 Bazooka en de verwoestende Lunge Mine Gadget. Verwacht daarnaast drie nieuwe elites, waaronder de zeer bekwame assault specialist Misaki Yamashiro, de moedige piloot Steve Fisher en de Zero-piloot Akira Sakamoto. Misaki kan worden vrijgespeeld op een unieke manier, namelijk als Chapter Reward.

De beste gear kan worden vrijgespeeld door omhoog te gaan in Chapter Rank, simpelweg door Battlefield V te spelen tijdens deze Chapter. Extra beloningen, zoals Chapter XP, customization items en volledige Chapter Rank tiers kunnen worden verkregen door wekelijkse uitdagingen te voltooien. Kijken jullie uit naar de nieuwe content van Battlefield V? Laat het ons weten in de reacties!