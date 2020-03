‘Battle Royale modus Modern Warfare komt op 10 maart’

Activision is erg zwijgzaam over de nog officieel te onthullen Battle Royale modus van Call of Duty Modern Warfare. Alle ogen zijn gericht op dataminers en lekkers.

We dachten eigenlijk dat de modus al afgelopen dinsdag zou verschijnen, maar de datum die werd gespot in een nieuwe map bleek toch niet de juiste te zijn. Echter weet Twitter-gebruiker Okami13 een datum door te geven. Zij wisten in het verleden ook al juiste informatie te lekken over de alpha van de 2vs2 Gunfight modus, voordat het werd aangekondigd.

Volgens de lekker zal Activision vandaag (waarschijnlijk niet meer) of op maandag de eerste trailer van de Battle Royale modus (die we kennen als Warzone) worden vrijgeven.

Het is niet de eerste keer dat we het voorbij zien komen dat de Battle Royale modus voor Call of Duty Modern Warfare mogelijk op 10 maart verschijnt. Eerder maakt VGC al melding van deze datum.

Net als hen meldt Okami13 dat de modus een standalone en free-to-play zal worden. Echter melden hun wel dat de modus alleen vier speler teams zal ondersteunen, terwijl eerder juist ook duos en solo werden gesuggereerd. Het kan natuurlijk zijn dat dit op een later tijdstip alsnog zal gebeuren, aangezien ze eerst moeten kijken of de modus wel aanslaat. Zodra we iets horen, laten we je het weten!