Battle Royale modus Call of Duty Modern Warfare heet Warzone

Spelers van Call of Duty Modern Warfare hebben zich een weg door de ‘Classified’ modus van Call of Duty Modern Warfare geglitched. De Battle Royale modus zal Warzone worden genoemd.

Alhoewel Infinity Ward nog officieel de komst van de Battle Royale modus moet bevestigen, hebben spelers al een manier gevonden om de modus te verkennen.

Op een zelfde manier als de kaart voor de Battle Royale modus werd ontdekt, hebben spelers al een kijkje genomen in het menu. Daar hebben ze allerlei informatie over de modus ontdekt. Zo zal deze Warzone worden genoemd.

Spelers kunnen een training volgen voor de modus of met een groep van vier spelers aan de slag te gaan met de Battle Royale. Mocht je geen drie medespelers hebben, zal je squad automatisch worden aangevuld. Een solo of duo modus werd overigens niet gespot, maar kan natuurlijk later nog worden toegevoegd.

Een interessant detail is dat er een wapen tab aanwezig is, die voor ‘Drop Kits’ gebruikt worden. Deze kunnen vooraf worden aangepast, maar zijn niet hetzelfde als de standaard loadout opties. Wellicht dat spelers daar cosmetische items kunnen kiezen.

Volgens @thegamingrevoYT zijn er bestanden gevonden die naar unieke features wijzen. Net als in Black Ops kunnen spelers missie voltooien, alleen is het nog uitgebreider.

Zo is er een missie waarin spelers random tegenstanders moet zien uit te schakelen, maar wordt het desbetreffende team gewaarschuwd dat er op ze gejaagd wordt. Andere missies dagen spelers uit een bepaald gebied te veroveren of bepaalde loot te zoeken.

Er komt ook een ‘after death mechanic’, waar gedode spelers het tegen elkaar opnemen. Het is nog onduidelijk hoe dit precies werkt, maar er zijn bestanden gevonden die ernaar refereren.

Zodra we meer horen, laten we het jullie uiteraard weten!