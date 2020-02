Battle Royale map Call of Duty Modern Warfare gelekt

Gisteren lanceerde Season 2 van Call of Duty Modern Warfare en zagen we de eerste hints van een Battle Royale modus. Blijkbaar is de map al in-game te vinden.

De modus werd gisteren al geteased in de officiële trailer voor Season 2 en ook in het menu waarin een modus ‘classified’ is.

Volgens YouTuber Ryan B kunnen spelers de map van de Battle Royale modus bekijken. Hiervoor moeten ze een privé match aanmaken in de nieuwe map Atlas Superstore en als toeschouwer de map bekijken. Daar krijgen ze een grove schets van de Battle Royale map die er als volgt uit ziet.

If you go to Atlas Superstore in a private match and become the COD caster you can explore the entire map. It is all low quality because you don’t see it in regular gameplay. I flew all the way up in the sky to get the overview 🙂 pic.twitter.com/QpiVaBd7Un

— Ryan B. (@PrestigeIsKey) February 12, 2020