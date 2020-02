Batman: The Enemy Within, Castlevania: Lords of Shadow 2 en meer in Xbox Games with Gold voor maart

Microsoft heeft de ‘gratis’ Xbox Games with Gold voor maart bekendgemaakt. Abonnees kunnen volgende maand aan de slag met games als Batman: The Enemy Within en Castlevania: Lords of Shadow 2.

Je hebt de hele maand maart om Batman: The Enemy Within op de Xbox One binnen te halen. Deze bevat alle vijf afleveringen van Telltale’s point-and-click avonturengame. Van 16 maart tot en met 15 april zal daar de 2D platformer Shantae: Half-Genie Hero aan toegevoegd worden.

Xbox 360-gebruikers kunnen daarentegen Castlevania: Lords of Shadow 2 tussen 1 en 15 maart downloaden. Daarna volgt Sonic Generations die tot het einde van de maand via de service verkrijgbaar. Uiteraard zijn de games ook speelbaar op de Xbox One, dankzij de backward compatibility functie van de console.

Tot maart begint, staan er nog enkele games op je te wachten, namelijk TT Isle of Men en de originele Star Wars Battlefront.