Awesome Games Done Quick haalt ruim 3 miljoen dollar op

Het speedrunevenement Awesome Games Done Quick, dat afgelopen week werd gehouden, heeft ruim 3,13 miljoen dollar opgebracht.

Awesome Games Done Quick is het jaarlijks terugkerende evenement, waarin gamers spellen zo snel mogelijk uitspelen en daarmee geld ophalen voor het goede doel. Dit jaar was het Prevent Cancer Foundation het goede doel waar de opbrengst aan gedoneerd werd.

In totaal werd er 3,13 miljoen dollar binnengehaald en is daarmee het record verbroken. Die was van vorig jaar toen er iets meer dan 3 miljoen dollar werd gedoneerd. Dit jaar werden er ruim 54.000 donaties gedaan.

Gedurende de week werden er 134 games uitgespeeld en als je nog wilt terugkijken, kan je dat doen via deze YouTube-pagina.