Audiospel The Vale: Shadow of the Crown komt in tweede kwartaal 2020

The Vale: Shadow of the Crown gooit het over een iets andere boeg. De game, die wordt verwacht voor de Xbox One en PC, bestaat slechts uit audio.

Ontwikkelaar Falling Squirrel heeft dit gedaan ter ondersteuning van gamers met visuele beperkingen. Door een combinatie van audio en het trillen van de controller, proberen zij zonder beelden nog steeds een goede game-ervaring af te leveren. The Vale: Shadow of the Crown belooft hiermee verhaalvertelling en zelfs combat mogelijk te maken. Hiervoor heeft Falling Squirrel samengewerkt met het CNIB, het Canadian Institute for the Blind.

Een interessant concept wat mij betreft. Via onderstaande trailer kan je kijken, of in ieder geval luisteren, of je dat ook vindt.