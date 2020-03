Assassin’s Creed Odyssey dit weekend gratis te spelen

Ubisoft geeft je dit weekend de kans om Assassin’s Creed Odyssey gratis te spelen op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

De game is vanaf aanstaande donderdag tot en met zondag 22 maart gratis te spelen. Spelers krijgen toegang tot de basisgame (zonder de DLC) en kunnen de game nu alvast pre-loaden op de pc en PlayStation 4. Als je na dit weekend niet kan stoppen met de game behoudt je alle progressie als je hem aanschaft. Bovendien kun je Ezio’s Roman Set gratis ontgrendelen.

Assassin’s Creed Odyssey is verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game scoorde een bijna perfecte score, al had dat volgens Roel wel gemogen.