Apex Legends System Override collection begint volgende week

Apex Legends krijgt aanstaande dinsdag weer een update. Deze brengt System Override collection, dat bestaat uit een nieuwe tijdelijke modus, maar ook nieuwe cosmetische items en meer.

Hieronder vind je een overzicht van alle activiteiten die spelers in het System Override Collection event kunnen verwachten:

• Deja Loot-modus – Vanwege een systeemfout hebben de dropships in deze modus steeds dezelfde vluchtpaden en verschijnt de loot steeds op dezelfde plek tijdens System Override. De locatie van de ring verandert elke dag. De eerste week van de Deja Loot-modus vindt plaats op World’s Edge. In de tweede week keren de Legends terug naar Kings Canyon.

• Evo Shield – De nieuwe toevoeging aan het arsenaal van Apex, het Evo Shield, wordt krachtiger naarmate Legends schade toebrengen aan hun tegenstanders, en wordt zo sterker dan epische Body Shields. Evo Shields veranderen van kleur naarmate spelers voortgang boeken, maar ze kunnen herkend worden aan hun kenmerkende gloed.

• Apex Packs met Assimilation-thema – Ontgrendel een set van 24 thematische, tijdelijke cosmetische items, een set van 6 legendarische personage- en wapenskins en nog 12 andere epische items. Spelers kunnen deze nieuwe cosmetische items kopen met Apex Coins, ontgrendelen met Crafting Medals of willekeurig ontgrendelen met Apex Packs van het evenement.

• Octane Heirloom-set – Spelers die alle 24 cosmetische items van System Override ontgrendelen, ontvangen ook gratis de Octane Heirloom-set.