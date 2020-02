Apex Legends-ontwikkelaar Drew McCoy verlaat Respawn

Drew McCoy, een van de grote mannen achter de Battle Royale game Apex Legends, laat weten te stoppen bij Respawn.

McCoy werkte sinds kort al uitvoerend producent bij de ontwikkelaar achter games als Titanfall, Apex Legends en Star Wars Jedi: Fallen Order. Op Twitter laat hij weten dat hij op zoek gaat naar ‘nieuwe uitdagingen’.

For everyone who played our games, thank you from the bottom of my heart. Not sure where I'm going yet, but rest assured I can't stay away from games for long!

Be excellent to each other 2/2

— Drew McCoy (@DKo5) February 24, 2020