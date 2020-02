Apex Legends bevatte altijd al skill-based matchmaking

Respawn heeft in een bericht een veelbesproken topic van Apex Legend behandeld, namelijk skill-based matchmaking in Apex Legends.

Gisteren werd het startschot voor Season 4 van Apex Legends gegeven. Op Reddit heeft de ontwikkelaar alle veranderingen van de update genoteerd. Echter zijn fans van mening dat de matchmaking van de game aan het einde van vorig jaar is veranderd. Zij ontmoetten in de casual modus dat ze soms veel sterkere tegenstanders in een match hadden en vermoeden dat skill-based matchmaking was geïntroduceerd.

Dit klopte enigszins, maar deze feature was al vanaf de lancering door Respawn ingevoerd. Zij zijn namelijk van mening dat dankzij deze feature de meeste spelers er hun voordeel van zouden krijgen. In het bericht op Reddit wordt dit nogmaals herhaald, maar toch zijn er kleine aanpassingen doorgevoerd.

De update zou namelijk veranderingen doorvoeren die in bepaalde regio’s al waren aangepast en nu ook wereldwijd zijn doorgevoerd. Deze feature zal dus ook gewoon blijven, maar de ontwikkelaar blijft natuurlijk kijken naar manieren om zo goed mogelijk gebruik van de functie te maken.

Deze verklaring zal ongetwijfeld niet iedereen blij maken, maar wellicht dat het systeem wel verbeterd is sinds Season 4 van Apex Legends online ging. Wat zijn jullie ervaringen ermee? Laat het ons weten in de reacties!