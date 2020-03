Antonio Banderas maakt deel uit van de cast van de Uncharted film

Antonia Banderas is bevestigd als een castlid voor de veelbesproken Uncharted film.

Dit claimt Variety in een rapportage, waarin niet wordt gezegd welke rol hij gaat vertolken. Hij zal in ieder geval Tom Holland (Nathan Drake) en Mark Wahlberg (Victor ‘Sully’ Sullivan) gaan helpen bij de film.

Er is nog een hoop onduidelijk over de film, die over een paar weken al opgenomen gaat worden. Zo is het nog altijd niet zeker wie de rol van regisseur op zich neemt. Volgens geruchten zou Ruben Fleischer (van Venom) de taak gaan vervullen, alleen is dat tot op heden niet bevestigd.

De film kent eigenlijk een iets te onzeker bestaan. Mocht Fleischer als regisseur aan de film werken, is hij al de zevende die het gaat proberen. De film werd al in 2011 aangekondigd, maar lijkt steeds niet het goede materiaal te hebben waar regisseurs iets mee kunnen.

Vorig jaar leek daar verandering in te komen toen Sony aankondigde dat de film naar hun eigen PlayStation Productions zou gaan. Bovendien zou de film eind dit jaar op het witte doek te zien zijn, maar dit bleek onlangs helaas niet meer haalbaar. Tom Holland werkt namelijk ook aan de derde Sony/ Marvel Spider-Man film en die wordt deze zomer opgenomen. Dit is ook een van de redenen dat de laatste regisseur opstapte. Zodra we er meer over horen, laten we je het uiteraard weten.