Animatiefilm van the Witcher komt naar Netflix

Na het succes van de live-action serie heeft Netflix ook besloten om een animatiefilm van de bekende reeks te maken.

The Witcher serie staat het meest bekend om de games, waarvan het derde deel wellicht een van de beste RPG’s ooit is. Echter hebben de games hun oorsprong te danken aan de boeken van de Poolse fantasyschrijver Andrzej Sapkowski.

Echter besloot Netflix vorig jaar om een live-action serie ervan te maken, die overigens erg goed onthaald wordt. Echter blijft het daar dus niet bij want er komt ook een animatiefilm.

Deze krijgt de naam The Witcher: Nightmare of the Wolf en daarin zal The Continent met een nieuwe dreiging. Veel informatie over serie is nog niet bekendgemaakt. Het enige wat we wel weten is dat deze door hetzelfde team gemaakt wordt dat aan de live-action serie werkt.