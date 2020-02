Animal Crossing: New Horizons staat slechts één eiland per console toe

Nintendo heeft de bruikbaarheid clausule van Animal Crossing: New Horizons aangepast, hierin staat dat er slechts één eiland per console wordt toegestaan, ongeacht het aantal gebruikersaccounts.

In een voorgaande aankondiging van Animal Crossing: New Horizons werd gemeld dat je maar één eiland per gebruikersaccount kan hebben, maar in een aangepaste clausule staat dat het om één per console gaat.

In de clausule, die ontdekt werd door GamesRadar, staat het volgende:

“Only one island can exist per Nintendo Switch console, irrespective of the number of user accounts registered to or copies of the game used on one console.”

“One Nintendo Switch and one copy of the game is required for each unique island.”