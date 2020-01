Analist claimt dat Assassin’s Creed Ragnarok lek niet klopt

Er werd dit weekeinde veel gespeculeerd over de nog te onthullen Assassin’s Creed game. Echter blijkt dit, volgens game analist Daniel Ahmad, niet helemaal te kloppen.

Zo werd er in het ‘lek’ gemeld waar de game zich af zou spelen, dat er een co-op modus zou hebben, dat de game Assassin’s Creed Ragnarok zou heten en dat hij volgende maand zou worden onthuld.

Toch laat game analist Daniel Ahmad weten dat deze informatie niet helemaal klopt. In een bericht op ResetEra zegt hij dat de informatie incorrect is. Het enige wat we serieus zouden kunnen nemen, is dat de combat in de game flink wordt verbeterd.

Uiteraard willen deze uitspraken niet perse zeggen dat hij gelijk heeft. Desondanks is het wel een gerespecteerde insider. We zullen dus nog even moeten afwachten tot Ubisoft ons het verlossende woord geeft. Wie hopen jullie dat er gelijk heeft? Laat het ons weten in de reacties!