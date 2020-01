Frictional Games, de makers van onder andere de Amnesia-games, heeft een nieuwe website online geknald. Daarin teased men hun volgende game.

De website newfrictionalgame.com is online gegaan en daarop zien we nog vrij weinig van de nog te onthullen game. Het meest recente project van de ontwikkelaar is de game SOMA. De kans is dus groot dat we weer een super enge horrorgame van Frictional voor de kiezen krijgen. Zodra we meer over de game horen, laten we je het uiteraard weten.